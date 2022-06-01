Билли Айлиш рассталась с бойфрендом

20-летняя певица Билли Айлиш ушла от своего бойфренда, Мэттью Тайлера Ворса, из-за сплетен о его неверности. Актер лично подтвердил разрыв в социальных сетях, опровергнув при этом слухи об изменах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В западной прессе появилась информация о том, что 20-летняя Билли Айлиш ушла от своего возлюбленного Мэттью Тайлера Ворса, который старше нее на 10 лет, после слухов о его изменах. Певица никак не комментировала информацию, а обвиненный в неверности актер прервал молчание и вышел на связь с поклонниками в личном блоге. Подтвердив разрыв, он подчеркнул, что сплетни об интрижках на стороне - откровенная ложь. "Никто никому не изменял. Отношения заканчиваются. Вот так просто. Создавать слухи и лгать в интернете опасно", - заявил он.

Билли Айлиш и Мэттью Тайлер Ворс начали встречаться в 2021 году. Ранее певица состояла в отношениях с рэпером Брэндоном Адамсом, который известен под сценическим псевдонимом 7:AMP.