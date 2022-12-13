Кристофер Нолан снял ядерный взрыв для «Оппенгеймера» без спецэффектов

Режиссер Кристофер Нолан рассказал в интервью Total Film, что снял сцену ядерного взрыв для "Оппенгеймера" без использования спецэффектов. Его слова приводит портал GamesRadar, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кинематографист отметил, что отказался от компьютерной графики и попытался воссоздать на экране "Тринити" - первое в мире испытание технологии ядерного оружия, которое произошло в 1945 году в штате Нью-Мексико. Он признался, что это была трудная задача, и уже на раннем этапе съемок ему пришлось привлечь супервайзера по визуальным эффектам Эндрю Джексона, который придумывал, как реализовать многие элементы фильма без графики.

"Это один из самых сложных проектов, за которые я когда-либо брался, как с точки зрения его масштаба, так и с точки зрения понимания всей широты истории [создателя атомной бомбы Роберта] Оппенгеймера. Были большие логистические сложности, большие практические проблемы. Но у меня была необыкновенная команда, и она действительно выложилась", - заявил Нолан.

Главную роль в грядущем фильме режиссера сыграет Киллиан Мерфи. Кроме того, в ленте сыграют Эмили Блант, Мэтт Деймон, Рами Малек, Роберт Дауни-младший и Флоренс Пью. "Оппенгеймер" должен выйти в кинотеатрах летом 2023 года.