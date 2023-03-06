Джонни Депп хорошо заработал на продаже своих картин

Американский актер и кинорежиссер Джонни Депп заработал 5,4 миллиона долларов на продажах нарисованных им картин. Об этом сообщает DailyMail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Серия работ артиста с изображениями музыканта Боба Марли, писателя Хантера С. Томпсона, актеров Хита Леджера, Ривера Феникса и других знаменитостей была выставлена в галерее Castle Fine Art в Лондоне и распродана за несколько дней. Стоимость одной картины составляла 5,4 тысяч долларов (примерно 405 тысяч рублей).

В разговоре с изданием актер признался, что был тронут такими результатами продаж. "В течение многих лет я действительно строго придерживался только повседневной работы в кинобизнесе, но я всегда чувствовал необходимость заниматься творчеством - рисованием или писательством", - поделился Депп.

Звезда "Пиратов Карибского моря" добавил: "Тот факт, что люди, которые впервые видят мои работы, так позитивно реагируют на них, это очень трогательно".

В июле прошлого года артист представил первую часть своей коллекции картин под названием "Друзья и герои". Тогда на полотнах Депп изобразил музыкантов Боба Дилана и Кита Ричардса и актеров Элизабет Тейлор и Аль Пачино. Работы звезды были распроданы за несколько часов.

В декабре прошлого года американский кинопродюсер и один из создателей франшизы "Пираты Карибского моря" Джерри Брукхаймер рассказал о том, что хотел бы вернуть Джонни Деппа к съемкам новой части проекта.