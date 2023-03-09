Заключительная часть «Стражей Галактики» станет самым длинным фильмом трилогии
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Режиссер Джеймс Ганн заявил, что третья и, вероятно, заключительная часть "Стражей Галактики" станет самым длинным фильмом трилогии, передает Day.Az со ссылкой на ComicBook.

По словам Ганна, "Стражи Галактики-3" будут самыми длинными во франшизе. Таким образом, хронометраж фильма должен состоять не менее 138 минут, так как предыдущие ленты длились 122 и 137 минут.

ComicBook отмечает, что предстоящая лента станет самой длинной в пятой фазе MCU, а также продолжительнее большинства лент четвертой, - за исключением "Черной Пантеры: Ваканда навеки", "Человека-паука: Нет пути домой" и "Вечных".

Мировая премьера "Стражей Галактики-3" запланирована на 5 мая 2023 года. Как говорил Ганн, третья картина будет кардинально отличаться по тональности от предыдущих двух. Он также заявил, что планирует уделить в ней больше экранного времени еноту Ракете.