Аниме «Наруто» получит новые серии

Авторы аниме-сериала "Наруто" в честь 20-летия с момента выхода первой серии решили создать четыре специальных эпизода. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте проекта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В социальной сети также появились постеры, подготовленные к этому событию. Новые эпизоды начнут выходить в сентябре.

Также в июле в Японии пройдет прокат отдельных эпизодов из оригинального аниме "Наруто".

Режиссером премьерной серии "Наруто" стал Хаято Датэ, а продюсерами выступили компании Studio Pierrot и TV Tokyo.