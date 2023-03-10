https://news.day.az/showbiz/1545315.html Аниме «Наруто» получит новые серии
Аниме «Наруто» получит новые серии
Авторы аниме-сериала "Наруто" в честь 20-летия с момента выхода первой серии решили создать четыре специальных эпизода. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте проекта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В социальной сети также появились постеры, подготовленные к этому событию. Новые эпизоды начнут выходить в сентябре.
Также в июле в Японии пройдет прокат отдельных эпизодов из оригинального аниме "Наруто".
Режиссером премьерной серии "Наруто" стал Хаято Датэ, а продюсерами выступили компании Studio Pierrot и TV Tokyo.
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