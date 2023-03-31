Новый роман о суперагенте Бонде опубликуют к коронации Карла III
Новую книгу о суперагенте британской секретной службы Джеймсе Бонде опубликуют к коронации нового короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Книгу напишет писатель и актер Чарли Хигсон, ранее издавший пять романов из серии "Молодой Бонд" о юности спецагента.
В новой книге "На секретной службе Его Величества" действие развернется за два дня до коронации Карла III - именно тогда, когда выйдет книга, 4 мая. Агенту 007, по сюжету новой книги, нужно будет предотвратить попытку сорвать церемонию.
Оригинальный роман Яна Флеминга "На секретной службе Ее Величества" вышел ровно 60 лет назад - в 1963 году. Вырученные от продажи книг средства пойдут на обучение детей из неблагополучных семей.
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