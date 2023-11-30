Дрю Бэрримор засняли на публике без макияжа

Американская актриса Дрю Бэрримор появилась на публике без макияжа. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Папарацци заметили 43-летнюю звезду "Ангелов Чарли" в окружении съемочной команды в Нью-Йорке. На размещенных кадрах знаменитость запечатлена в желтой футболке, серых спортивных штанах и розовых шлепанцах бренда Crocs. Кроме того, она надела объемную плюшевую куртку, оформленную в красно-черную клетку.

При этом можно заметить, что Бэрримор полностью отказалась от макияжа и не стала укладывать свои волосы.

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