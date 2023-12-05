Звезда «Классного мюзикла» вышла замуж

Звезда "Классного мюзикла", актриса Ванесса Хадженс и профессиональный бейсболист Коул Такер поженились на пляже в Мексике. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В выходные на сайте X (бывший Twitter) появилась фотография Ванессы Хадженс, на которой она позирует на пляже босиком в белом платье. А в аккаунте менеджера певицы появился пост: "Поздравляю Ванессу и Коула на их прекрасной свадьбе в эти выходные. Рад видеть вас счастливыми!" Пара отказалась от комментариев и пока не реагировала на новость в соцсетях.

По сообщениям инсайдеров, Коул Такер сделал предложение певице в конце 2022 года, когда пара вместе была в Париже. Однако пара официально также не подтверждала информацию.

В 2007 году в октябрьском номере журнала Teen Хадженс подтвердила, что встречается со своим коллегой по фильму "Классный мюзикл" Заком Эфроном. Однако в конце 2010 года они расстались. В 2011 году Ванесса начала встречаться с коллегой по фильму "Путешествие 2: Таинственный остров" Джошем Хатчерсоном. С сентября 2011 года встречалась с Остином Батлером. Пара рассталась в начале 2020 года.

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