В Баку пройдет большой сольный концерт Владимира Преснякова

Во Дворце Гейдара Алиева в Баку 28 апреля в 19:00 пройдет большой сольный концерт Владимира Преснякова, организованный 33Event, cообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В своем видеобращении певец приглашает всех на праздничный вечер.

Живой концерт Владимира Преснякова - это концерт настоящего музыканта, который очень точно и талантливо разговаривает с вами на языке музыки. Зрители с точностью до слова подпевают давно знакомые и любимые хиты, получают удовольствие от хорошего звука, новых песен, которыми наполнена концертная программа, фееричного артиста, чувствующего каждого присутствующего. И уже совсем скоро вы услышите все свежие хиты и, конечно, эпохальные песни в его исполнении.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн.

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