Леди Гага сыграет во втором сезоне сериала Wednesday?

Американская певица и актриса Леди Гага получила роль во втором сезоне сериала Wednesday, режиссером нескольких эпизодов которого станет Тим Бертон.

Как передает Day.Az, об этом сообщил британский портал NME.

По его информации, певица уже приступила к съемкам, проходящим в Европе. Какого именно персонажа сыграет Гага, не уточняется.

В 2023 году актриса Дженна Ортега, исполняющая заглавную роль Уэнсдей Аддамс, сообщала, что хотела бы участия Гаги в проекте и что продюсирующая шоу стриминговая компания Netflix поддерживает эту идею, отмечает портал. В 2022 году в соцсетях распространилось видео, на котором Леди Гага повторила танец главной героини из первого сезона.

Ранее Леди Гага снялась в фильмах "Джокер: Безумие на двоих" (Joker: Folie Deux, 2024) в роли Харли Квинн, а также в "Доме Гуччи" (House of Gucci, 2021) в роли Патриции Реджани.