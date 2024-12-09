Бен Аффлек попросил бывшую жену найти ему девушку

Актер Бен Аффлек попросил Дженнифер Гарнер найти ему девушку. Об этом сообщает Hindustan Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бен Аффлек рассчитывает, что бывшая жена найдет ему спутницу жизни.

"Он готов к чему-то реальному, и он чувствует, что Дженнифер отлично разбирается в людях, и не даст пустить пыль в глаза. Аффлек находится в поисках кого-то приземленного и зрелого. Он сыт по горло голливудскими дивами и охотницами за деньгами", - сообщил инсайдер издания.

Артисты поженились в 2005 году, а встречаться начали за пять лет до этого на съемках фильма "Перл-Харбор". Они развелись в 2015 году. С тех пор Аффлек успел жениться и развестись с певицей Дженнифер Лопес.