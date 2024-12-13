Меган Фокс купила особняк за $8 млн на фоне расставания с Machine Gun Kelly?

Голливудская актриса Меган Фокс, находящаяся в ожидании ребенка, решила кардинально изменить свою жизнь. На фоне расставания с возлюбленным, рэпером Machine Gun Kelly, звезда приобрела шикарный особняк стоимостью 8 млн долларов в одном из престижных районов Лос-Анджелеса.

Как передает Day.Az, об этом пишет таблоид TMZ.

По его информации, Меган и ее бывший бойфренд не жили вместе около года. Причиной разлада стало то, что Machine Gun Kelly часто принимал гостей в своем доме, что не устраивало актрису. Последний год Фокс постоянно переезжала из одной съемной квартиры в другую, но теперь решила обзавестись собственным жильем.

Инсайдеры сообщают, что расставание пары произошло на День благодарения, когда Меган обнаружила в телефоне Колсона (настоящее имя рэпера) нечто, что ее сильно расстроило. Актриса собрала вещи и уехала домой, оставив бойфренда на курорте в Колорадо.

В ноябре Меган Фокс объявила о своей беременности, продемонстрировав кадр из фотосессии, где она позировала обнаженной, покрытой черной краской и придерживающей растущий живот.