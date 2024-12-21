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Брэдли Купер вышел на публику с подругой на фоне слухов о разрыве с Джиджи Хадид

Брэдли Купер вышел на публику с подругой на фоне слухов о разрыве с Джиджи Хадид. Как передает Day.Az, об этом сообщает Just Jared. Актер с подругой Керри Вашингтон появился на премьере фильма "Шесть тройных восьмерок", который прошел в отеле Crosby Street в Нью-Йорке.