Брэдли Купер вышел на публику с подругой на фоне слухов о разрыве с Джиджи Хадид

Брэдли Купер вышел на публику с подругой на фоне слухов о разрыве с Джиджи Хадид.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Just Jared.

Актер с подругой Керри Вашингтон появился на премьере фильма "Шесть тройных восьмерок", который прошел в отеле Crosby Street в Нью-Йорке. Их совместный выход произошел на фоне возможного разрыва с моделью Джиджи Хадид, который обсуждают в соцсетях.