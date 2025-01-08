Брэдли Купер впервые за долгое время вышел на публику с подросшей дочерью

Голливудский актер Брэдли Купер вышел на публику с подросшей дочерью от супермодели Ирины Шейк. Фото опубликованы на сайте Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Брэдли Купер отпраздновал свой 50-й день рождения, взяв с собой 7-летнюю дочь Лею на футбольный матч "Филадельфия Иглз" - "Нью-Йорк Джайентс". Папарацци засняли актера и девочку 5 января в VIP-ложе стадиона Lincoln Financial Field в Филадельфии. Артист был запечатлен в коричневой куртке и черных солнцезащитных очках. Лея была одета в розовый пуховик.

Девочка родилась в марте 2017-го. Спустя два года Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались, но в суде договорились о совместной опеке над Леей и иногда даже появляются вместе на публике. Сама девочка проводит равное время с матерью и с отцом.