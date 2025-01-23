Райан Гослинг стал претендентом на главную роль в культовой кинофраншизе

Звезда "Драйва" Райан Гослинг ведет переговоры об участии в новом фильме культовой франшизы "Звездные войны". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О производстве картины стало известно в 2022 году. Пост режиссера занял Шон Леви, работавший над лентой "Дэдпул и Росомаха" и сериалом "Очень странные дела".

По данным инсайдеров, съемки нового проекта начнутся осенью, а его сценарий никак не связан с историей Скайуокеров. Детали сюжета и имя персонажа, которого может сыграть Гослинг, пока не раскрываются.