Актриса Кэмерон Диас стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

52-летняя Кэмерон Диас позировала в черном платье со спущенным на плече платьем. Актриса позировала в образах Prada, Stella Mccartney и Gabriela Hearst в объективе фотографа Нормана Джина Роя. В интервью журналу она рассказала о воспитании сына Кардинала и дочери Раддикс.

"Я одна из тех мам, которые жертвуют стилем ради комфорта. Практически 90% своего дня я провожу с детьми на полу. К счастью, в нашем доме очень чисто. У нас строгая политика - не носить обувь в доме", - поделилась Диас.

Кэмерон Диас замужем за Бенджи Мэдденом. Актриса и гитарист женаты с 2015 года. В 2019 году Кэмерон Диас впервые стала мамой - она родила дочь Рэддикс. После замужества знаменитость перестала сниматься в кино, однако в сентябре 2022 года заявила о своем возвращении.

Недавно Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден во второй раз стали родителями. У пары появился сын. Супруги назвали мальчика Кардиналом. Актриса и музыкант держали втайне новость и только спустя время поделились ей в Instagram. При этом обычно они ничего не рассказывают о личной жизни.