Про рэпера Децла снимут сериал

Про культового российского рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, снимут сериал. Об этом сообщает Telegram-канал "НСН", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, компании "Студия Видеопрокат" и "Эра Мьюзик" начали разработку проекта о жизни рэпера Децла, который стоял у истоков жанра в России. Известно, что над проектом работают шоураннеры Алексей Киселев и Ангелина Ашман. Продюсерами сериала выступает отец артиста и его бывший менеджер Александр Толмацкий и сын Федора Бондарчука Сергей.

На каком именно периоде жизни Децла будут сосредоточены действия сериала, не сообщается, как и ориентировочная дата выпуска проекта.