Раскрыты траты звезды «Фабрики звезд» на свадьбу

Звезда музыкального реалити-шоу "Фабрика звезд", российская поп-певица Виктория Дайнеко потратила на декор свадьбы менее миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал "Звездач", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источника, артистка и ее возлюбленный Беркели Овезов организовали мероприятие за две недели. "Задача была - прожить день без устарелых свадебных клише и оставить только самые важные традиции. Ну ладно - максимум один смешной конкурс", - поделилась исполнительница.