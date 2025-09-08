Дженнифер Лопес вышла на публику с сыном Бена Аффлека

Певица и актриса Дженнифер Лопес вышла на публику с сыном экс-супруга Бена Аффлека.

Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте Page Six.

Дженнифер Лопес пригласила 13-летнего Сэмюэля на обед и прогулку по магазинам 6 сентября в Беверли-Хиллз. Вместе с ними была замечена 17-летняя дочь певицы Эмма. Артистка была одета в белый топ, синие широкие брюки и босоножки на каблуках. Сын Бена Аффлека отправился на шопинг в белой футболке, расстегнутой голубой рубашке, бежевых шортах и кроссовках. Дочь Лопес предпочла серую футболку, зеленые бриджи и сабо.

Дженнифер Лопес была замужем четыре раза. В 1997-1998 годах она состояла в браке с официантом Охани Ноа, а с 2001 по 2002 год - с танцором Крисом Джаддом. Третьим мужем Дженнифер Лопес стал певец Марк Энтони: они поженились в 2004 году, в 2008-м у них родились близняшки Макс и Эмми, а в 2011-м они развелись.