Стала известна дата выхода нового альбома Gorillaz

Музыкальная группа Gorillaz готовится к выпуску девятого студийного альбома под названием The Mountain, релиз которого состоится 20 марта 2026 года. Об этом сообщает Канобу со ссылкой на данные пользователей Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Официального анонса не планировалось на данный момент, однако после утечки, по данным журналистов, представители группы подтвердили предстоящий выход альбома. На обнародованных кадрах с якобы обложкой нового альбома можно заметить слово "पर्वत" на хинди, которое переводится как "гора". Неизвестные источники добавили, что после выхода альбома исполнители планировали отправиться в большой тур уже весной 2026 года.

До этого у фанатов были предположения, что пластинка должна выйти в 2025 году.