Известная актриса раскрыла причину трат на красоту вместо одежды

Известная американская актриса Элизабет Олсен раскрыла причину трат на красоту вместо одежды. Соответствующее интервью публикует InStyle Magazine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

36-летняя звезда сериала "Ванда/Вижн" заявила, что предпочитает вкладываться во внешний вид ради того, чтобы в будущем избежать радикальных методов. "Я трачу деньги, но не на одежду, а на средства по уходу за кожей и на лазеры. Я не хочу делать что-то безумное с лицом, поэтому пекусь о ее эластичности", - пояснила она.

Директор по спецпроектам журнала Джейсон Шилер, в свою очередь, рассказал, что Олсен носит исключительно винтажную одежду. "Например, часы Cartier и джинсы Levi's, а также вещи, которые ей дарят сестры из The Row, например пальто", - уточнил он.

Среди прочего, артистка поделилась, на что еще она любит потратиться. "Я люблю покупать еду и товары для дома. Постельное белье. Я покупаю много маленьких столиков..." - перечислила она.