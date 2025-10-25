Эмма Стоун вышла в свет в культовом образе Гвинет Пэлтроу 90-х годов

Американская актриса Эмма Стоун вышла в свет в культовом образе 1990-х годов. Соответствующий материал приводит Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

36-летняя звезда посетила "Позднее шоу со Стивеном Кольбером" в Нью-Йорке, где представила фильм "Бугония", в котором исполнила главную роль. Она появилась перед камерами в атласном зеленом костюме, состоявшем из надетой на голое тело блузки и облегающей юбки длины макси. Также артистка надела черные шлепанцы, распустила волосы и нанесла на губы коричневую помаду.

Известно, что данный наряд бренда Donna Karan носила героиня актрисы Гвинет Пэлтроу в фильме "Большие надежды" 1998 года.