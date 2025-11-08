Умер режиссер фильма про Джеймса Бонда

Известный новозеландский режиссер Ли Тамахори, снявший один из самых ярких фильмов Бондианы "Умри, но не сейчас" с Пирсом Броснаном в роли агента 007, ушел из жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что постановщику было 75 лет, о причинах его кончины не сообщается. Помимо фильма про Бонда, Тамахори снял также картины "Пророк", "На грани", "И пришел паук" и другие известные ленты.