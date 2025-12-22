Певица Кети Топурия показала своих младших детей. Она сняла на фото играющих в доме пятилетнего сына Адама и годовалую дочь Николь. Солистка A'Studio опубликовала семейный кадр в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артистка отметила, что они уже украсили дом к Новому году.

У знаменитости трое детей. Топурия впервые стала матерью в 2015 году. Она родила дочь Оливию от бизнесмена Льва Гейхмана. Супруги развелись в 2017 году, сохранив дружеские отношения. Певица подчеркивала, что никогда не препятствовала общению предпринимателя с ребенком. С 2020 года звезда замужем за бизнесменом Львом Деньговым. В 2021 году у пары родился сын Адам, а в 2024 году появилась дочь Николь.

Артистка рассказывала, что познакомилась с предпринимателем благодаря его сыну от первого брака. Леонид после выступления звезды захотел с ней сфотографироваться, и вместе с отцом мальчик пришел к ней в гримерку. Деньгов взял у солистки группы A'Studio телефон, а позже пригласил ее на свидание, и так завязался их роман. У бизнесмена есть еще дочь Шошана, и он принимает активное участие в ее воспитании.