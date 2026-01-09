Американская певица Бритни Спирс назвала страну, в которой не выступит больше никогда. Новыми откровениями 44-летняя звезда поделилась в социальной сети Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Спирс, она никогда больше не будет выступать в США по "чрезвычайно деликатным причинам".

Однако, продолжила звезда, она надеется когда-нибудь выступить в Великобритании и Австралии, возможно, вместе с одним из своих сыновей. Кроме того, добавила Спирс, она планирует подарить свой белый рояль Yamaha одному из детей, которого она назвала настоящим музыкальным талантом. Кому именно из ее сыновей от Федерлайна достанется инструмент, она не уточнила.

В 2008 году из-за психического состояния звезды отец оформил над ней опеку, которую решением суда удалось снять только в 2021 году.

С тех пор исполнительница хита "Toxic" не выступала, а ее посты в социальных сетях не раз вызывали беспокойство фанатов о ее психическом здоровье.