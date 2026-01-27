https://news.day.az/showbiz/1812273.html 59-летнего Венсана Касселя заметили с молодой возлюбленной в Париже Французский актер Венсан Кассель вместе с молодой возлюбленной, моделью Нарой Баптиста, посетили показ Schiaparelli в Париже. Снимки с дефиле, прошедшего в рамках Недели высокой моды. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, информацию об этом публикует WWD.
59-летнего Венсана Касселя заметили с молодой возлюбленной в Париже
Французский актер Венсан Кассель вместе с молодой возлюбленной, моделью Нарой Баптиста, посетили показ Schiaparelli в Париже. Снимки с дефиле, прошедшего в рамках Недели высокой моды.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, информацию об этом публикует WWD.
59-летнюю телезвезду заметили с 29-летней манекенщицей среди гостей модного шоу. Пара сидела в зале рядом с бывшей первой леди Франции Карлой Бруни.
Помимо них, дефиле посетили Рената Литвинова, Джефф Безос с женой Лорен Санчес, Деми Мур, а также Анна Винтур, Тейяна Тейлор, Аарон Пол с женой, Кьяра Ферраньи и другие знаменитости.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре