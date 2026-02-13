https://news.day.az/showbiz/1815584.html Карди Би купила часы за $500 тысяч Певица Карди Би показала подарок самой себе за $500 тысяч. Об этом сообщает Sunday Guardian Live, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 33-летняя рэперша продемонстрировала новые часы Audemars Piguet, стоимостью $500 тысяч.
Карди Би купила часы за $500 тысяч
Певица Карди Би показала подарок самой себе за $500 тысяч. Об этом сообщает Sunday Guardian Live, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
33-летняя рэперша продемонстрировала новые часы Audemars Piguet, стоимостью $500 тысяч. Изделие изготовлено из матового белого золота с сапфировым стеклом и радужным безелем, инкрустированным разноцветными драгоценными камнями багетной огранки.
"Небольшой подарок от самой себя", - написала Карди Би.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре