Карди Би купила часы за $500 тысяч

Певица Карди Би показала подарок самой себе за $500 тысяч. Об этом сообщает Sunday Guardian Live, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

33-летняя рэперша продемонстрировала новые часы Audemars Piguet, стоимостью $500 тысяч. Изделие изготовлено из матового белого золота с сапфировым стеклом и радужным безелем, инкрустированным разноцветными драгоценными камнями багетной огранки.

"Небольшой подарок от самой себя", - написала Карди Би.