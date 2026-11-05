https://news.day.az/showbiz/1872173.html Пенелопа Крус с кардинально новым имиджем снялась для обложки глянца Актриса Пенелопа Крус стала лицом нового выпуска журнала V Magazine. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 52-летняя Пенелопа Крус позировала с кардинально новым имиджем - в светлом парике со стрижкой каре.
Пенелопа Крус с кардинально новым имиджем снялась для обложки глянца
Актриса Пенелопа Крус стала лицом нового выпуска журнала V Magazine. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
52-летняя Пенелопа Крус позировала с кардинально новым имиджем - в светлом парике со стрижкой каре. Актриса была одета в черный твидовый костюм с жакетом и юбкой от Chanel, который дополнил черно-белый корсет с логотипом бренда.
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