Пенелопа Крус с кардинально новым имиджем снялась для обложки глянца

Актриса Пенелопа Крус стала лицом нового выпуска журнала V Magazine. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

52-летняя Пенелопа Крус позировала с кардинально новым имиджем - в светлом парике со стрижкой каре. Актриса была одета в черный твидовый костюм с жакетом и юбкой от Chanel, который дополнил черно-белый корсет с логотипом бренда.