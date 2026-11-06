https://news.day.az/showbiz/1872355.html Марго Робби посетила показ новой коллекции Chanel Голливудская актриса Марго Робби появилась на публике в "голом" платье. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail. Марго Робби посетила показ новой коллекции бренда Chanel, который состоялся 5 ноября в Сиднее. Актриса вышла в свет в белом полупрозрачном платье-миди, украшенном цветком.
Марго Робби посетила показ новой коллекции Chanel
Голливудская актриса Марго Робби появилась на публике в "голом" платье.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Марго Робби посетила показ новой коллекции бренда Chanel, который состоялся 5 ноября в Сиднее. Актриса вышла в свет в белом полупрозрачном платье-миди, украшенном цветком. Артистка дополнила образ черной кожаной сумкой на плечо, серьгами и туфлями на каблуках в тон. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж в естественном стиле.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре