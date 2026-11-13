https://news.day.az/showbiz/1873932.html Певица Ариана Гранде вышла в свет с Рики Альваресом после воссоединения Певица Ариана Гранде дебютировала с возлюбленным-танцором Рики Альваресом после того, как возобновила отношения этим летом. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.
Певица Ариана Гранде вышла в свет с Рики Альваресом после воссоединения
Певица Ариана Гранде дебютировала с возлюбленным-танцором Рики Альваресом после того, как возобновила отношения этим летом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.
Ариана Гранде и Рики Альварес посетили премьеру фильма "Знакомство с Факерами: Новая глава", которая прошла 11 ноября в театре Beacon Theatre в Нью-Йорке. На красной дорожке влюбленные обнимались. Певица появилась на публике в светлом макси-платье Badgley Mischka с декольте, ободке и серьгах. Поп-исполнительнице уложили волосы в пучок и сделали макияж. Танцор предпочел белую рубашку, черный пиджак, синие джинсы и коричневые ботинки.
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