Певица Ариана Гранде вышла в свет с Рики Альваресом после воссоединения

Певица Ариана Гранде дебютировала с возлюбленным-танцором Рики Альваресом после того, как возобновила отношения этим летом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

Ариана Гранде и Рики Альварес посетили премьеру фильма "Знакомство с Факерами: Новая глава", которая прошла 11 ноября в театре Beacon Theatre в Нью-Йорке. На красной дорожке влюбленные обнимались. Певица появилась на публике в светлом макси-платье Badgley Mischka с декольте, ободке и серьгах. Поп-исполнительнице уложили волосы в пучок и сделали макияж. Танцор предпочел белую рубашку, черный пиджак, синие джинсы и коричневые ботинки.