Отец сестер Джиджи и Беллы Хадид, миллионер Мохамед Хадид, сделал предложение руки и сердца манекенщице российского происхождения Кени Сильва.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Spletnik.

Влюбленные объявили о помолвке во время бала Vogue Arabia Ball 2026: Art Edition, который состоялся в Дубае. Кени Сильва продемонстрировала на вечере кольцо с бриллиантом. 43-летняя модель рассказала в интервью Vogue Arabia, что они с 78-летним миллионером решили сообщить новость на балу, потому что ей мероприятие напомнило "сказку о принцессе".

По словам манекенщицы, Мохамед Хадид сделал ей предложение в ресторане Polo Lounge в Беверли-Хиллз. Кени призналась, что бизнесмен попросил ее "красиво одеться", объяснив, что они собираются отметить некое событие. При этом, как отметила модель, она не подозревала, что ей подарят кольцо.