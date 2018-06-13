В ЮАР обнаружен еще один древний азербайджанский ковер - ФОТО

Обнаружен еще один древний и редкий азербайджанский ковер.

Как сообщили АПА в пресс-службе ОАО "Азерхалча", обнаружен один из древних и оригинальных образцов - безворсовый ковер, сотканный в 1870 году в селе Биченек Шахбузского района Нахчыванской АР, передает Day.Az.

"Ковер был куплен у одного коллекционера в городе Йоханнесбург ЮАР и привезен в нашу страну. Это показывает ареал распространения, качество и популярность азербайджанских ковров", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что такой тип безворсового ковра в народе называют "şəddə", "sərəndaz". Изображенные на ковре узоры, символы, печать тюркских племен с точностью отражают мировоззрение, передают отношение к природе, образ жизни, традиции живущих на этих землях с древних времен людей. Выбор характеризующего нахчыванскую группу азербайджанских ковров верблюжьего каравана в качестве главного элемента украшения является одним из оригинальных художественных достоинств ковра. Исследования показывают, что безворсовые и ворсовые ковры с изображением верблюда, верблюжьего каравана больше всего ткались в нахчыванском регионе. Эти изображения отражают традиционную хозяйственную жизнь проживающего здесь населения.

Ковер соткан из шерсти вручную, покрашен натуральными красками. Состояние хранящегося в настоящее время в личной коллекции безворсового ковра размером 307х172 отличное. Уникальность этого ценного образца заключается еще в том, что сотканные 140-150 лет назад безворсовые ковры в редких случаях остаются неповрежденными.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook