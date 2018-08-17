В Лянкяране обнаружена противотанковая мина - ФОТО

17 августа 2018 19:16

В Лянкяране обнаружена противотанковая мина.

Об этом сообщили Report в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), передает Day.Az.

Так, 17 августа в 13:20 из Центра управления в кризисных ситуациях МЧС и в 13:52 из колл-центра "102" министерства внутренних дел в Агентство поступила информация об обнаружении одной мины на берегу моря в Лянкяранском районе.

В результате неотложных оперативных мероприятий, проведенных специалистами Агентства, была обнаружена одна противотанковая мина (TM-62P3), которая для обезвреживания была транспортирована на центральный полигон для уничтожения снарядов.

На площади 1 200 кв.м вокруг места обнаружения мины был проведен наземный осмотр, дополнительных опасных предметов и устройство не обнаружено.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az