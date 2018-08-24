В Баку на некоторых пешеходных переходах установлены пандусы и железные поручни - ФОТО

Не соответствующие стандартам пешеходные переходы на различных улицах и проспектах Баку вновь приведены в нормальное состояние и переданы в пользование пешеходам, говорится в пятницу в сообщении Бакинского транспортного агентства.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С целью безопасности пешеходов добавлены новые элементы, на некоторых переходах установлены пандусы и железные поручни.

В сообщении отмечается, что работы по приведению одноуровневых пешеходных переходов в соответствие со стандартами и установке новых переходов в необходимых местах ведутся постоянно.