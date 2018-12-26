Самед Вургун, влюбленный в жизнь и Азербайджан - Репортаж из дома-музея поэта - ФОТО

Дом-музей великого азербайджанского поэта, драматурга, ученого, общественного деятеля, лауреата Государственной премии Самеда Вургуна является первым мемориальным музеем в ряду музеев, созданных для увековечения памяти азербайджанских писателей.

Музей располагается в 6-тикомнатной квартире на третьем этаже жилого дома, построенного бакинским миллионером Гаджи Гаджиага оглу Ага Юсифом Дадашевым. Здесь поэт прожил последние годы своей жизни.

Музей был создан в 1974 году и открыт 6 октября 1975 года. Экспозиция собрана на основе фонда, переданного супругой поэта Хавер Векиловой, которая была его первым директором. Затем, после смерти Хавер ханум, хранительницей музея стала дочь поэта Айбениз ханум, после нее директором была Айгюн хауным, дочь Айбениз ханум, а с 2015 года музей возглавляет Нушаба Бабаева-Векилова, супруга сына поэта Вагифа Cамедоглу.

Отметим, что музей, с каждым днем совершенствуясь, охватывает творческие истоки нескольких поколений, все больше и больше превращаясь в истинный очаг литературы. А на родине поэта в селении Юхары Салахлы Газахского района функционирует филиал музея "Дом поэзии Самеда Вургуна".

Сегодня с экспозицией музея нас ознакомит экскурсовод Лейла Аббасова.

При входе в музей привлекает внимание панно, отображающее родословную семьи Векиловых. Генеалогическое древо составлено Исмаилом Умудлу и выполнено акварелью на холсте Афаг Керимовой. Хроника начинается с XVI столетия. Оказывается, векиловским корням почти 500 лет! По словам Лейлы ханум, больше всего здесь выходцев из военной, литературной и дипломатической сфер. Это очень интересный экспонат, позволяющий понять истоки формирования личности народного поэта.

Любой посетитель может составить достаточно полное представление о музее, так как в каждой комнате на стенах висят аннотации на азербайджанском и английском языках, подробно рассказывающие об экспозиции.

Три комнаты музея - кабинет, гостиная и спальня сохранили тот же интерьер, что и при жизни поэта.

Сначала заходим в кабинет поэта. Здесь демонстрируются мемориальные экспонаты, принадлежавшие поэту мебель, его личные вещи, образцы из личной библиотеки и другие интересные материалы. На письменном столе - последние рукописи, недокуренные папиросы, авторучка, семейная фотография.

Как рассказывает наш гид, Самед Вургун - не только прославленный поэт, он также был и гостеприимным хозяином дома. Кто только не собирался здесь! П.Антокольский, А. Фадеев, Н. Тихонов, В. Луговской, К. Симонов... Композиторы, писатели, драматурги. Над столом висит пейзаж Саттара Бахлулзаде. А вот эта этажерка была подарена семьей Абдуллы Шаига. По словам Лейлы ханум, поэт никогда не садился за этот стол в домашней одежде, он всегда предварительно переодевался в костюм и объяснял свои действия высокой ответственностью перед работой, а также уважительным отношением к собственному творчеству. Словно в подтверждение на стене висит фотография, где поэт при полном параде склонился над рукописями.

В кабинете расположилась библиотека, включающая многочисленные произведения азербайджанских и зарубежных писателей. На стенах - портреты поэта кисти знаменитых мастеров - Октая Садыхзаде, Микаила Абдуллаева. Кстати, последний первым нарисовал Вургуна с натуры в 1944 году в Шувалане. Как нам рассказали, сначала портрет висел в московском музее имени А.С. Пушкина, затем картину переслали в Азербайджанский музей искусств, а после открытия мемориального дома Самеда Вургуна портрет был передан этому музею.

Здесь же, в кабинете, развешаны снимки различных персонажей драматических произведений Вургуна, которые ставились в Азербайджанском национальном драматическом театре - в доли секунды будто оживают перед нами герои пьес "Вагиф", "Фархад и Ширин", "Ханлар" и т.д. В комнате сохранился радиоприемник, по которому поэт слушал трансляцию торжественного мероприятия, организованного по поводу своего юбилея, - по состоянию здоровья он не мог принимать в нем участие. По словам экскурсовода, поэт очень любил охоту - в витрине можно увидеть его охотничий костюм, ружье и патроны.

Экспозиция второй комнаты посвящена жизни и творчеству Самеда Вургуна, его биографии. Здесь экспонируются фото поэта с представителями интеллигенции, его личные вещи. Несмотря на то, что Самед Вургун был творческой личностью, он активно участвовал в общественной и политической жизни страны. Так, в 1945 году он был избран действительным членом Академии наук Азербайджанской ССР, депутатом ВС СССР.

В этой комнате можно увидеть "посмертную маску" поэта, созданную скульптором Фуадом Абдурахмановым.

Тут же - уголок дочери поэта, Айбениз ханум. На посвященном ей стенде выставлены личные вещи - ее веер, сумка, а также элементы национальной одежды. Учитывая желание отца, который хотел, чтобы наши женщины ходили на торжественные мероприятия в национальных одеяниях, она именно так решила встретить свой семидесятилетний юбилей. Далее следуют витрины с рукописями, фотографиями членов семьи поэта, личными предметами, которых касалась рука поэта и которые обрели вечность. Здесь начинаешь понимать бессловесную речь вещей, вникать в их прошлое...

А вот пейзаж Газахского района, где родился Самед Вургун, его портрет в годы юности, написанный Микаилом Абдуллаевым, а также многочисленные черно-белые фотографии, отражающие разные периоды его жизни. Со слов Лейлы ханум, в шестилетнем возрасте Самед потерял мать, после чего воспитанием ребенка стали заниматься отец и бабушка. Однако в скором времени и они ушли из жизни, и обязанность заботиться о мальчике легла на плечи тети. Окончив Газахскую учительскую семинарию, на протяжении нескольких лет он преподавал в селах Азербайджана, а затем поступил на литературный факультет Московского университета. В эти годы он активно занимался творческой деятельностью, поэтому данный период по праву считается периодом его подъема.

В одной из витрин в этом зале можно увидеть предметы, рассказывающие об истории любви Самеда Вургуна и его супруги Хавер ханум. Двадцативосьмилетний поэт влюбился в шестнадцатилетнюю девушку, впервые увидев ее в доме своего близкого друга Абдуллы Шаига, которому она приходилась свояченицей. Лейла ханум показывает нам первое письмо поэта Хавер ханум, в котором он приглашает ее на свидание, а также последнее письмо, написанное им в больнице. Хавер ханум, которая всю оставшуюся жизнь с тоской вспоминала мужа, просила похоронить ее вместе с обручальным кольцом. Однако по шариату это было недопустимо и поэтому кольцо сейчас выставлено в музее.

По словам экскурсовода, Самед был очень заботливым отцом, и когда супруга жаловалась на проказы детей, запрещал строго с ними обращаться. Вспоминая собственное детство без материнской любви, он хотел, чтобы его дети получали в избытке родительское внимание. Все это описано в мемуарах дочери поэта Айбениз.

Самед Вургун, прекрасно знавший русский и азербайджанский языки, также активно занимался переводческой деятельностью. За перевод романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин" на азербайджанский язык он был награждён Пушкинским комитетом медалью А. С. Пушкина. Затем он награждается Почетной грамотой Грузинской ССР за перевод части поэмы Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре". Все эти награды можно увидеть в экспозиции дома-музея. Он также переводил ряд работ Тараса Шевченко, Максима Горького, Ильи Чавчавадзе.

Идем в гостиную. Как нам рассказала Лейла ханум, в этой комнате часто собирались писатели, композиторы, художники. Подходим к большому черному роялю. Оказывается, на нем играли Узеир Гаджибейли, Гара Гараев, Фикрет Амиров, Сеид Рустамов, Вагиф Самедоглу... Старший сын Юсиф великолепно играл на скрипке, Вагиф стал профессиональным пианистом, на фортепиано играла и дочь, Айбениз ханум... Удивительный ген у них, Векиловых, Вургун, например, сын Айгюн ханум, несмотря на свою молодость, уже успел покорить сердца любителей классической музыки во многих странах.

В гостиной выставлены старинная мебель, памятные предметы, фотоснимки. Обращают на себя внимание большой ковер с портретом С. Вургуна (автор - Лятиф Керимов), написанные маслом портреты поэта, его супруги Хавер ханум. Среди ценных экспонатов - антикварные часы. Они остановились в тот момент, когда поэт навсегда покинул этот мир. Стрелки были остановлены Хавер ханум в половине восьмого вечера 27 мая 1956 года. По словам экскурсовода, узнав об этом трагическом событии, актеры, которые выступали в находящемся поблизости Театре музыкальной комедии, остановили спектакль и прямо в сценической одежде пришли проститься с поэтом...

В 2015 году в музее создана экспозиция, посвященная сыновьям поэта, народному писателю Юсифу Самедоглу и народному поэту Вагифу Самедоглу, ставшим гордостью азербайджанской культуры. Здесь представлены принадлежавшие им предметы, рукописи, фотоснимки, отражающие жизнь и деятельность братьев, разные документы, связанные с их творчеством. На столе слева мы видим фигурку Кирликира, который был героем романа Ю.Самедоглу "День казни". Прямо у входа в комнату нас встречают известные Сойлю и Мошу - герои пьесы В.Самедоглу "Обручальное кольцо". Каждому из братьев посвящен отдельный уголок в комнате.

Здесь можно увидеть их письменные столы и личные вещи, сохранившиеся с тех времен. По словам экскурсовода, Самед Вургун был очень музыкальным человеком и всем своим детям дал прекрасное музыкальное образование. В комнате в витрине находятся пианино, скрипка, несколько фотоаппаратов, холодное оружие и игрушечные клоуны, а также одежда братьев - пальто, шарф, головные уборы. Здесь также можно ознакомиться с интересными фотографиями и некоторыми личными вещами сыновей поэта. Эта комната наполнена особой аурой, которая еще сильнее подчеркивает творческую атмосферу всего дома.

Невольно задумываешься о том, сколько литературных шедевров было создано в этих стенах...

Далее Лейла ханум ведет нас в помещение, где размещена экспозиция, посвященная "60-десятникам". Здесь выставлены предметы, фотоснимки, связанные с этим временем, на стене висит панно, на котором изображены яркие представители той эпохи.

На противоположной стене развешаны фотографии знаковых фигур того времени - Юрия Гагарина, Олега Ефремова, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Иосифа Бродского, а также снимки наших соотечественников, ярких представителей этих лет - Муслима Магомаева, Саттара Бахлулзаде, Вагифа Мустафазаде, Расула Рзы, Анара, Ниязи. Кроме того, не стоит забывать, что сыновья Самеда Вургуна - Юсиф и Вагиф - тоже относились к "шестидесятникам".

На полке в качестве своеобразной символики того периода представлены туфли на шпильках, камыши в вазах, которыми было принято украшать свои дома, денежные купюры тех лет и фотографии трамваев, ходивших по улицам Баку.

Пожалуй, наличие данной комнаты стало отличительной чертой музея, так как обычно экспозиция ограничивается личностью лишь одного человека.

Последняя мемориальная комната - спальня поэта. Как рассказали в музее, в последние дни жизни поэт попросил перенести его на ложе супруги, это было его последнее желание. Из всех осмотренных нами комнат именно в спальне особенно чувствуется незримое присутствие поэта, будто сейчас он войдет сюда, вдохновленный...

Память о Самеде Вургуне живет в сердце азербайджанского народа. Образ поэта незримо присутствует в стенах дома-музея, в этом хранилище воспоминаний, каждый предмет в котором - молчаливый свидетель минувших времен и событий. Этот дом - очаг поэтической мысли, вдохновенного озарения, источник, откуда черпают силы сегодняшние литераторы.

Тамилла Мамедова