Вильнюсский окружной суд, оглашающий в среду приговор по делу о январских событиях 1991 года в Литве, назначил обвиняемому заочно экс-министру обороны СССР Дмитрию Язову 10 лет лишения свободы. Такое решение зачитала председатель судейской коллегии Айнора Мацявичене, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Суд постановил признать Дмитрия Язова виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности и назначить наказание в виде лишения свободы на 10 лет", - сообщила она. Генеральная прокуратура требовала для Язова пожизненного заключения.

В списке обвиняемых по делу более 60 лиц. На скамье подсудимых всего два человека: ветеран вооруженных сил, полковник запаса, гражданин РФ Юрий Мель, в марте 2014 года задержанный в Литве, куда по делам в очередной раз он легально въехал из Калининградской области, а также проживающий в Вильнюсе гражданин России, бывший военный Геннадий Иванов. Остальных обвиняемых Литва судит заочно. Чтобы это стало возможным, специально были приняты поправки к законам.

Отметим, что Дмитри Язов является одним из руководителей массовых убийств, совершенных 20 января 1990 года в Баку.