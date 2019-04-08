Прошло три дня с момента смерти 8-классницы школы №162 Элины Гаджиевой, погибшей в результате попытки суицида. Страсти вокруг имени Элины накаляются, кроме того, в СМИ и в соцсетях был размещен скандальный аудиоролик директора школы, в котором она называла Элину "ребенком из развратной семьи, мать которой не интересовалась своей дочерью".

Minval.Az связались с бабушкой Элины Солмаз Алескеровой для того, чтобы узнать, не оказывается ли на семью Элины какой-либо прессинг со стороны руководства школы, передает Day.Az.

Солмаз ханум сообщила, что все члены семьи в шоке после прослушивания вышеуказанного аудиоролика.

- Эта женщина еще что-то говорит? Да как она может вообще что-то говорить после того, что произошло? К Элине в течение двух часов не вызывали "Скорую", когда девочка выбросилась из окна! Представляете, как мучился наш несчастный ребенок? Элина выбросилась без десяти десять, а "Скорая" приехала после половины 12-го! Директриса не разрешила никому звонить врачам, говорила: "Сама встанет, мне только этих проблем не хватало!". Мы не видели нашу девочку живой, понимаете? Не видели! Нас не пустили в больницу, врачи почему-то разрешили прийти в реанимацию только директорше, ее мужу и классной руководительнице. А мать, меня и других родственников не пустили. В их школе был сдвоенный сектор, а директриса ни слова не знала по-русски. Потому и проблемы учеников русского сектора были ей непонятны и чужды - вот в чем кроется ответ!

На вопрос намерена ли семья Элины подавать в суд на директрису школы Севиндж Аббасову, Солмаз ханум ответила, что дело уже передано из Сабаильской прокуратуры в Бакинскую прокуратуру.