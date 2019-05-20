Проливные дожди в Товузском районе местами породили проблемы.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Исполнительную власть района.

Отмечается, что ливни, прошедшие в воскресенье вечером, создали проблемы в нескольких селах. Местами произошли перебои в электроснабжении. В связи с этим были направлены письменные обращения в соответствующие структуры ОАО "Азеришыг" и другие соответствующие организации, которые работают над устранением проблем.

В некоторых селах подача электроэнергии уже восстановлена. Работы по устранению проблем продолжаются.