https://news.day.az/society/1121486.html Последствия проливных дождей в Товузе
Последствия проливных дождей в Товузе
Проливные дожди в Товузском районе местами породили проблемы.
Как передает Day.Az, об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Исполнительную власть района.
Отмечается, что ливни, прошедшие в воскресенье вечером, создали проблемы в нескольких селах. Местами произошли перебои в электроснабжении. В связи с этим были направлены письменные обращения в соответствующие структуры ОАО "Азеришыг" и другие соответствующие организации, которые работают над устранением проблем.
В некоторых селах подача электроэнергии уже восстановлена. Работы по устранению проблем продолжаются.
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