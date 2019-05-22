В рамках дней Европейского Союза, по случаю десятилетнего юбилея программы "Восточного партнерства", представители ЕС посетили Центральную больницу города Мингячевир.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, представители ЕС ознакомились с работой этого лечебного учреждения, где в качестве пилотного проекта внедрена система обязательного медицинского страхования, а также с результатами твининг-проекта "Поддержка внедрения в Азербайджане обязательного медицинского страхования", финансируемого Евросоюзом.

В мероприятии принимали участие: руководитель представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, сотрудник Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Нурлан Мамедов, директор больницы, участники твининг-проекта и международные эксперты.

В своем выступлении Янкаускас отметил, что здравоохранение - важная отрасль с точки зрения развития человеческого капитала: "В Азербайджане реализуется пилотный проект в этой области, и ЕС оказывает поддержку специалистами из Франции, Литвы и Эстонии. В рамках твининг-проекта тестируются различные модели обязательного медицинского страхования, чтобы Азербайджан выбрал для себя наиболее подходящую. Результаты твининг-проекта свидетельствуют о том, что обязательным медицинским страхованием должны быть охвачены все граждане Азербайджана".

Представитель Госагентства Нурлан Мамедов подчеркнул, что в деле внедрения пилотного проекта в Азербайджане сыграли большую роль такие элементы помощи, как разработка модели проектирования и финансирование внедрения обязательного медицинского страхования в Азербайджане, усовершенствование базового пакета, заключение договоров с медицинскими поставщиками, рекомендации и предложения по развитию информационных технологий.

Директор Центральной больницы, в свою очередь, сообщил, что после внедрения обязательного медицинского страхования в его учебном заведении улучшена материально-техническая база, усилен кадровый потенциал.

Представитель "Экспертиз Франс" Андрей Третьяк рассказал о роли обязательного медицинского страхования в деле охраны здоровья населения. По мнению эксперта, его внедрение приведет к экономическому росту в Азербайджане.

Резидент-советник твининг-проекта Гедиминас Черняускас сообщил, что на пилотных территориях применения обязательного медицинского страхования в 2017-2018 годах были получены положительные результаты, выросли зарплаты работников здравоохранения, ощутимо снизилось финансовое бремя граждан в связи с хирургическими операциями.

Отметим, что финансируемый ЕС твининг-проект "Поддержка внедрения в Азербайджане обязательного медицинского страхования" стартовал в августе 2017 года в результате сотрудничества Госагентства, представительства по делам Европы и международным вопросам ряда министерств Франции и структурами социальной защиты Литвы.