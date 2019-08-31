https://news.day.az/society/1152097.html Серьезное ДТП в Товузе, есть пострадавшие - ФОТО
Серьезное ДТП в Товузе, есть пострадавшие - ФОТО
В Товузе произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на дороге Товуз - Беюк Гышлаг, на территории села Ашагы Гушчу Товузского района.
Столкнулись автомобили марок "ВАЗ 2106" и "ВАЗ 21011". В результате аварии оба водителя получили легкие травмы. Оба автомобиля были повреждены. Причиной аварии стала дождливая погода.
По факту ведется расследование.
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