В Товузе произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на дороге Товуз - Беюк Гышлаг, на территории села Ашагы Гушчу Товузского района.

Столкнулись автомобили марок "ВАЗ 2106" и "ВАЗ 21011". В результате аварии оба водителя получили легкие травмы. Оба автомобиля были повреждены. Причиной аварии стала дождливая погода.

По факту ведется расследование.

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