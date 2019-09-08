Талантливый фотограф и видеограф Вахид Гасанов на своей странице в Instagram делится волшебными работами, снятыми во время путешествий по Азербайджану.

Day.Az не раз представлял снятые им фотографии и видео, которые раскрывают всю красоту Родины, показывая природу регионов страны в разные сезоны и время суток.

На этот раз фотограф-путешественник запечатлел невероятное место в Товузском районе - Хачагая (Гаджагая). Этот пир, дорога к которому идет вдоль многочисленных родников и величественных горных пейзажей, считается самым важным местом поклонения на западе Азербайджана.

Природный памятник Хачагая представляет собой расколотую на 2 части скалу. Вблизи находится местечко, называемое "Кюмбез": там, на скале, есть отпечаток ноги и руки, и люди верят, что эти следы оставил Хазрет Али (первый из двенадцати почитаемых шиитами имамов).

На пир, находящийся на высоте 2200 метров над уровнем моря, первый снег ложится уже в октябре. Этот памятник природы почитается как чудо. По легенде, именно Хазрет Али расколол скалу на 2 части своим мечом, затем совершил намаз и молился Богу. С тех пор это место стали называть Хачагая, то есть расколотая на 2 части скала.

Н. Гасымова

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