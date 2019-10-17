https://news.day.az/society/1166771.html ВМС Азербайджана проводят тактические учения
ВМС Азербайджана проводят тактические учения
Военно-морские силы (ВМС) проводят тактические учения по защите энергетической инфраструктуры в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны страны.
Целью учений, проводимых для отработки вопросов по планированию и ведению боевых операций при взаимодействии корабельных тактических групп, является организация совместных действий в составе корабельных соединений.
В ходе учений совершенствуется умение командиров и штабов управлять силами, проверяется готовность корабельных соединений к выполнению боевых задач.
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