https://news.day.az/society/1175812.html В многоэтажном здании в Баку произошел пожар, есть пострадавшие
В многоэтажном здании в Баку произошел пожар, есть пострадавшие
На крыше многоэтажного жилого здания в Хатаинском районе Баку произошел пожар, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям.
На место происшествия были привлечены пожарные силы Государственной противопожарной службы и соответствующие силы Службы спасения особого риска министерства.
Жители здания были эвакуированы в безопасную местность. Согласно предварительной информации, 10 человек отравились от дыма. Четырем из них оказана медицинская помощь на месте, а шестеро были доставлены в Республиканский токсикологический центр.
На данный момент огонь удалось потушить усилиями пожарных.
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