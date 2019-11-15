На крыше многоэтажного жилого здания в Хатаинском районе Баку произошел пожар, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия были привлечены пожарные силы Государственной противопожарной службы и соответствующие силы Службы спасения особого риска министерства.

Жители здания были эвакуированы в безопасную местность. Согласно предварительной информации, 10 человек отравились от дыма. Четырем из них оказана медицинская помощь на месте, а шестеро были доставлены в Республиканский токсикологический центр.

На данный момент огонь удалось потушить усилиями пожарных.