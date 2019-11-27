Снос пятиэтажных зданий в Баку не тот вопрос, который можно решить в формате Генерального плана. Решения по этим зданиям будут вынесены соответствующими органами исполнительной власти в зависимости от их состояния.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев.

По его словам, будут определены обширные территории площадью 50, 100 гектаров и выше, развитие которых необходимо в рамках Генплана Баку. На этих территориях в будущем могут быть реализованы строительные проекты.

"Основной сутью проекта нового генплана Баку является деление города на зоны, более эффективное использование территории, в случае необходимости применения ограничений в определенных частях города и определение перспективных для развития территорий. Генеральный план и его масштаб не предусматривает решение проблем конкретных зданий, дворов, улиц, его масштаб намного больше", - сказал Гулиев.