На одном из крупных рынокв Баку произошел сильный пожар. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сильное возгорание произошло на Сабунчинском базаре столицы.

Данных о пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты.

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