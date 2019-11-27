https://news.day.az/society/1180012.html В Баку сгорел крупный рынок - ФОТО
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сильное возгорание произошло на Сабунчинском базаре столицы.
В Баку сгорел крупный рынок - ФОТО
На одном из крупных рынокв Баку произошел сильный пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сильное возгорание произошло на Сабунчинском базаре столицы.
Данных о пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты.
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