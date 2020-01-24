Самые аллергенные продукты, с которыми надо быть осторожнее - Советы специалиста

Для родителей может быть неожиданным, что шоколад, мед, цитрусовые, клубника и некоторые другие продукты не относятся к продуктам, часто вызывающим аллергические реакции у детей. В целом, практически каждый пищевой продукт может вызвать аллергию у ребенка, но по данным многочисленных исследований 90% случаев пищевой аллергии провоцируются всего 8 продуктами, к которым относятся коровье молоко, куриные яйца, арахис, орехи, рыба, моллюски и ракообразные, пшеница и соя.

Коровье молоко. Аллергия на белки коровьего молока наиболее часто развивается у самых маленьких детей, особенно, если употреблять молоко и продукты, содержащие молоко, до шестимесячного возраста. Однако, уже к пятилетнему возрасту у большинства детей проходит аллергия на белки молока. Необходимо помнить, что наряду с аллергией к белкам коровьего молока существует и непереносимость лактозы, которая является одним из ингредиентов молока. Это происходит при недостаточной продукции организмом человека фермента лактазы, участвующем в расщеплении лактозы в процессе пищеварения.

Куриные яйца. Яйцо состоит из белка и желтка, белковый состав которых отличается. Чаще аллергию вызывает белок яйца, а у детей с аллергией на желток нередко встречается и повышенная чувствительность к мясу курицы.

Арахис. Этот продукт внешне напоминает орех, хотя относится к семейству бобовых. Арахис - один из самых опасных аллергенных продуктов. В последние годы резко возросло число людей с аллергией к арахису.

Орехи. Аллергия на орехи устойчива, развивается сразу к нескольким их видам и может проявиться мгновенно при минимальном количестве пищи.

Рыба. В большинстве случаев причиной аллергии к рыбе становится белок парвальбумин, который содержится в большинстве ее видов. Важно отметить, что при термической обработке рыбы, этот белок не разрушается. Аллергию может вызвать не только употребление самой рыбы, но даже прикосновение к ней или испарения во время ее приготовления. Морская рыба чаще, чем речная, вызывает аллергию. Страдающие аллергией на рыбу должны быть крайне осторожными, поскольку возможны тяжелые аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока.

Моллюски и ракообразные. К аллергенным моллюскам и ракообразным относятся креветки, раки, крабы, омары, кальмары, мидии, устрицы и др. Обычно аллергия на морепродукты не проходит с возрастом, и такие пациенты вынуждены полностью исключить их из рациона.

Пшеница. Аллергия на пшеницу проявляется у детей чаще дошкольного возраста, большинство из которых впоследствии перерастают ее. Иногда чувствительность к белку глютену (целиакия) ошибочно принимают за истинную аллергию на пшеницу.

Соя. Аллергия на сою чаще развивается у детей до трех лет. Однако большинство из них впоследствии перерастают это состояние. Профилактикой развития такой аллергии является полное исключение из питания сои и содержащих ее продуктов.

Гусейн Габулов,

детский врач-аллерголог, профессор