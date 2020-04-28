БТА: С 1 мая вводятся штрафы за незаконную парковку

С учетом отсутствия пробок на улицах и проспектах Баку в связи с карантинным режимом, а также начала деятельности многих общественных объектов, с 21.03.2020 на время были прекращены административные взыскания за остановку и незаконную парковку транспортных средств.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, в связи со смягчением условий карантинного режима с 27.04.2020, возобновлением деятельности некоторых сфер работы и услуг, на улицах наблюдается увеличение интенсивности пешеходов и транспортных средств. В некоторых местах водители нарушают правила остановки и парковки автомобилей, создают препятствия для пешеходов, образуется плотность.

Существующая ситуация негативно сказывается и на интервале движения автобусов по регулярным и экспресс-маршрутам. В то же время это приводит к тому, что граждане, получившие посредством СМС разрешение на передвижение, теряют время.

С учетом вышеизложенного, с 01.05.2020 года Агентство будет контролировать территории, где наблюдаются проблемы, за нарушение правил остановки и парковки будут приниматься соответствующие меры в отношении водителей.

Бакинское транспортное агентство еще раз призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, с пониманием относиться к другим участникам движения.