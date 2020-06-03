Завтра Али Асадов раскроет детали в связи с ограничениями

После выступления премьер-министра будет ясно, в каком направлении будут введены ограничения.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, в связи с этим завтра с обращением выступит глава Оперативного штаба, премьер-министр Али Асадов. Премьер-министр подробно проинформирует общественность в связи с ограничениями.

"А что касается штрафов, то они останутся в силе вне зависимости от ограничений. Любое решение, ограничения в каком-либо направлении не будут иметь отношения к штрафам. Все нарушители режима карантина будут штрафоваться", - сказал Мамедов.