"Азерсу" прокомментировало нехватку воды в ряде сел Билясуварского района

В межхозяйственном канале, в который вода поступает из Азизбековского канала, воды нет, поэтому в нескольких селах - Тезекенд, Джурали, Амаркенд, Дервишли и Агаликенд остановились установки модульного типа.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы, комментируя нехватку воды в ряде сел Билясуварского района.

"Эти сооружения осуществляют забор воды из канала, перерабатывают ее и подают по графику в села. В связи с тем, что в этих каналах воды нет, возникла проблема в водоснабжении сел. Когда вода будет подана, модульные установки начнут работать, и население будет обеспечено питьевой водой", - сказал пресс-секретарь АО.

Джабраиллы также добавил, что для устранения проблемы региональное управление водоканала выделило водовозы, которые перевозят воду в резервные хранилища модульных установок: "Набранная вода будет подаваться в села по графику".