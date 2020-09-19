ГЭЦ обнародовал число выбравших специальности абитуриентов

В эти выходные завершится процесс выбора специальности для поступления в вузы.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), по данным на 10:00 19 сентября по I группе подтверждено 16 569 электронных заявлений, по II группе - 11 072, по III группе - 16 179, по IV группе - 4 077, по V группе - 17 914.

2 467 электронных заявлений сохранены, но еще не подтверждены.

Процесс выбора специальностей продлится до 23:59 20 сентября.